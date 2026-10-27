Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

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Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



ADANA 16°C, 25°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 17°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.



BURDUR 10°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 16°C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı