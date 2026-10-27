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GündemSağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı
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Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

27.10.2026 - 21:28Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 33 ilde etikili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Artvin dışında) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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1Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

RÜZGAR:

Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.

3Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1:

Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2:

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

6Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 18°CÇok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 18°CÇok bulutlu

7Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

EGE

Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

8Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 25°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 21°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 9°C, 20°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 22°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 19°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 19°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 24°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 19°C, 23°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 21°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 11°C, 19°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 17°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 12°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 16°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 17°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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