Sağanak yağışlar 33 şehirde etkili olacak! Meteoroloji son hava durumu raporuyla uyardı
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar 33 ilde etikili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Artvin dışında) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1:
Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2:
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 18°CÇok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 18°CÇok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 9°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 25°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR 10°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 16°C, 24°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 20°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 21°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 9°C, 20°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 22°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 19°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 19°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 24°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 19°C, 23°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 20°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 21°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA 11°C, 19°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 17°CÇok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 13°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 12°C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 16°C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 17°C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.