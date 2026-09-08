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Otomobil ile ticari araç çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

08.09.2026 - 23:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

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Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Yozgat-Ankara karayolu Sarıhacılı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 06 DUN 648 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 38 AGZ 565 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ve her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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