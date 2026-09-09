İstanbul'da 3 ilçede iki gün denize girmek yasak! Açıklama geldi

Haberin Devamı

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 09.09.2026 (Çarşamba), 10.09.2026 (Perşembe) günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son meteorolojik, değerlendirmeler doğrultusunda. 09.09.2026 Çarşamba günü ve 10.09.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Çarşamba ve Perşembe günleri geçici olarak Sarıyer sınırları ilçesinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder sitesinin verilerine göre rüzgarın fazla, dalga boyunun yüksekliği nedeniyle; 9 Eylül 2026 Çarşamba ve 10 Eylül 2026 Perşembe günleri rüzgarın poyrazdan eseceği bilgisi dahilinde Ayazma Plajı (Şile liman mendireğinin etkisi dahilinde dolgu alanından başlayarak 500 m. mesafede bulunan Yelken Plaj işletmesine kadar) ve Ağva Plajında (dere kenarında bulunan fener mendireğinden itibaren 200 m. mesafe) cankurtaranların oluşturacakları kontrollü alanlar dışında (2 plajda da 18:00 itibariyle boşaltılacaktır.) İlçemizde denize girmek yasaklanmıştır" duyurusu yapıldı.