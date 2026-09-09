İki arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Olay, Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibinin bulunmadığı sırada A.D. ile F.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine F.T. tabancayla ateş ederek A.D.'yi bacağından yaraladı. A.D., kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, olayın şüphelisi F.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.