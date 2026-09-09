Tekerlekli sandalyedeki vatandaşın ayağına çarpan motosikletli yoluna devam etti

Haberin Devamı

Olay, Kırklareli'nin ilçesi Lüleburgaz ilçesinde 7 Eylül 2026 günü saat 19.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan tekerlekli sandalyedeki vatandaşın ayağına, yoldan geçen motosiklet hafif şekilde temas etti.

İLGİLİ HABER Tır ile otomobil çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

İddiaya göre motosiklet sürücüsü, çarpmanın ardından durmadan yoluna devam ederken, arkasına dahi bakmadan olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı, yaya geçidinde bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin tekerlekli sandalyedeki vatandaşa temas ettiği ve ardından yoluna devam ettiği görüldü.

İLGİLİ HABER Otomobil ile ticari araç çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yaşanan olayın ardından tekerlekli sandalyedeki vatandaş ile çevrede bulunan vatandaşlarda hayretler içinde kaldı.