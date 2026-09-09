Tır ile otomobil çarpıştı 1 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 16 NAB 67 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle 34 HHB 652 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından araçlar bariyerlere savruldu. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Otoyol trafiğe tamamen kapandı

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Orhangazi Kavşağı’ndan itibaren İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Otoyolda ilerleyemeyen araçlar, Orhangazi Kavşağı’ndan şehir içine yönlendirilerek eski yoldan ilerlemeye başladı. Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çok sayıda sürücünün araçlarında kontak kapattığı ve yolun tamamen ulaşıma kapandığı görüldü.

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Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmaları sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.