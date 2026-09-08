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Traktörün arkasına köpeği bağlayarak sürükledi

08.09.2026 - 23:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir köpeğin traktörün arkasına bağlanarak sürüklendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kargaçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs köpeği traktörün arkasına bağlayarak sürükledi. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde traktör arkasına bağlanan köpeğin asfaltta uzun süre sürüklendiği görüldü. Görüntüyü çeken kişi ise "Görüyorsunuz hayvanı sürüklüyor şu an. Hayvana eziyet ediyor Allah korkusu yok" dedi.

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