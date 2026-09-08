Adana, Antalya ve Mersin alev alev yanıyor! Yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı

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Yangının, jandarma karakolunu da tehdit ettiğini aktaran Vali Şahin, “O yüzden bahçesindeyiz. Fakat arkadaşlarımızın aldığı tedbirle hem karakolu, hem diğer binaların büyük bölümünü kurtardık. Bir miktar ziyan var, birkaç tane de telef olmuş hayvan gördüm. Bunları yangın bittikten sonra zarar ve hasar tespitlerini yapacağız. Buradaki yangın devam ediyor. Fakat yerleşim yerlerini tehdit boyutu şu an itibarıyla büyük oranda azaltıldı. Arkadaşlarımız mücadele ediyor. Bir miktar rüzgarda hafifleme var, bu da bizim avantajımıza. Bunu kullanarak hava kararana kadar havadan; hava karardıktan sonra sabaha kadar da karadan mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.