Adana, Antalya ve Mersin alev alev yanıyor! Yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı
Mersin, Antalya ve Adana'daki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkisinde dün çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Tehlike altındaki yerleşim yerlerinde vatandaşların ve canlıların tahliyesine yönelik çalışmaların yanı sıra AFAD Mobil Koordinasyon TIR’ı, mobil baz istasyonları ve Kızılay ikram araçları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınlarından biri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Öte yandan Mersin'in Bozyazı ilçesinde de orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü alevlerle mücadeledeki son durumu açıkladı.
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YANGIN İKİ İLÇEYE İLERLEDİ; EVLER BOŞATILDI
Adana’nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi’ndeki ormana sıçrayan yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine ilerledi. Yangın nedeniyle İmamoğlu ilçesi Musulu köyü ile Aladağ ilçesi Dailer köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışması devam ediyor.
YANGINA MÜDAHALE GECE DE SÜRÜYOR
Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, yaklaşık 30 saattir devam ediyor. Gün içerisinde enerjisi düşürülen yangın, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla tekrar alevlendi. Alevler, bazı mahallelerdeki evlere sıçradı. Ekipler, havanın kararmasıyla helikopter ve uçakla müdahaleye ara verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye devam edileceği bildirildi. Karadan müdahalenin sürdüğü yamaçtaki yangına ulaşılamayınca, beton pompası yardımıyla yol kenarından müdahale edildi. Diğer yandan, geceyi aydınlatan alevler ise gökyüzünde dron ile görüntülendi.
ISPARTA KARA YOLU KAPATILDI
Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını nedeniyle Antalya- Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım, tali yol üzerinden sağlanıyor. Bölgedeki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar, etrafı telle çevrilen bir futbol sahasına alınarak, alevlerden korundu. Yeşilkaraman Mahallesi'nde tahliye edilen evlerden bazıları yanarken, sera ve ahırlar da zarar gördü. Yangının ilk başladığı Karaöz Mahallesi'nde ise bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede oturan köylülerden bazıları, evlerinin ve ahırlarının yanması nedeniyle gözyaşı döktü. Havadan ve karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek veriyor.
'KUMLUCA'DAKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'
Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yangının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu. Daha sonra açıklamada bulunan Vali Hulusi Şahin, “Dün bu saatlerde başlayan orman yangını, birkaç saat önce tekrar hızlandı. Rüzgar nedeniyle birkaç yerden orman teşkilatımızın yapmış olduğu setleri kırarak Karaöz Mahallemizin ve içinde bulunduğumuz Yeşilkaraman Mahallemizin içlerine yayıldı.
Buradaki evleri, seraları, hayvan ahırlarını tehdit etti. Arkadaşlarımız yoğun çaba gösterdiler ve ilk etapta zarar gören birkaç ev dışında diğer evleri kurtardılar. Bu arada yine öğle saatlerinde Kumluca'da büyük bir yangın başladı. O yangın da devam ediyor fakat enerjisi düşürüldü. Orada da 10 kadar eve zarar verdi ancak şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmiyor ve mücadele havadan ve karadan devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla devamlı irtibat halindeyiz. Ekiplerimiz hem havadan hem karadan devam ediyor çalışmaya" dedi.
'RÜZGARDA HAFİFLEME VAR, BU DA AVANTAJIMIZA'
Yangının, jandarma karakolunu da tehdit ettiğini aktaran Vali Şahin, “O yüzden bahçesindeyiz. Fakat arkadaşlarımızın aldığı tedbirle hem karakolu, hem diğer binaların büyük bölümünü kurtardık. Bir miktar ziyan var, birkaç tane de telef olmuş hayvan gördüm. Bunları yangın bittikten sonra zarar ve hasar tespitlerini yapacağız. Buradaki yangın devam ediyor. Fakat yerleşim yerlerini tehdit boyutu şu an itibarıyla büyük oranda azaltıldı. Arkadaşlarımız mücadele ediyor. Bir miktar rüzgarda hafifleme var, bu da bizim avantajımıza. Bunu kullanarak hava kararana kadar havadan; hava karardıktan sonra sabaha kadar da karadan mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
Birkaç ilçede daha yangın çıktığını aktaran Şahin, "Ama onlar küçüktü. Aksu ilçemizde, Karaöz'de dün 16.20 sularında çıkmıştı, 24 saati aştı ve devam ediyor bu yangın. Mahalleleri belli aralıklarla tahliye ediyoruz. Aynı zamanda da bir taraftan vatandaş tehdit ortadan kalkınca geri dönüyor. Bazı yerlerde tehdit gördüğümüzde tahliye yapıyoruz, bazı yerlerde de tehdit ortadan kalktığında vatandaşlar tekrar evlerine gelebiliyor. Yangının başka ilçelere sıçraması küçük oldu onlar da engellendi" ifadelerini kullandı.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Adana’nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi’ndeki ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleye ara verildi. Yangına karadan müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının çalışmalara tekrar katılacağı bildirildi.
EV VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde başlayıp, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi'ne de sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Çok sayıda ekiple havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına bölge halkı da kendi imkanlarıyla destek verdi. Yangının etkili olduğu bölgede alevlerin ortasında kalan bazı ev ve seralar yanarak zarar gördü.
Jandarma ekiplerinin tahliye ettiği yerleşim yerlerindeki bazı vatandaşlar, hayvanlarını da alarak kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştı. 15 kadar keçisini eşiyle birlikte yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışan Ramazan Tosun (65), "Hayvanları, Toptaş Mahallesi'ndeki futbol sahasına götürüyorum. Keçiler yangın bölgesindeydi. 'Keçilerinizi alın, başka bir şey almadan, mahalleyi terk edin' dediler" diye konuştu.
ALEVLER EVLERİN SINIRINDA
Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınına müdahale rüzgar nedeniyle güçlükle sürdürülüyor. Alevler, dün 40 haneden 151 kişinin tahliye edildiği Yeşilkaraman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına kadar geldi. Yoğun dumanın Antalya- Isparta kara yolunu kaplaması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Emniyet güçleri, yol üzerinden karşıya geçmeye çalışanları uyarıp, uzaklaştırıyor. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
YANGINDAN 8 KİŞİ ETKİLENDİ
Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde dün saat 16.25'te çıkan orman yangınından 8 kişi etkilendi. Vatandaşlardan 2'si bacakta yaralanma şikayetiyle hastaneye nakledildi, 6 kişinin de tedavisi ayakta yapıldı.
Antalya Kızılay tarafından yangın alanında 3 ikram aracı, 3 öncü araç ve 9 personel, 5 gönüllü ile sahada 3 bin su, 500 kişilik ayran, 2 bin 500 soda, 750 sandviç, 1000 kişilik çay çorba ile 600 kişilik kruvasan ve 3 bin kişilik kek dağıtıldı. Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD müdürlükleri, Konya, Karaman ve Isparta belediyeleri ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını söndürme çalışmalarında görev alıyor.
Yangının söndürüldüğü bölgelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri hasar, Defterdarlık görevlileri zarar tespit çalışmalarına başladı. Yangını söndürme çalışmalarında 1086 personel, 168 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi, 115 araç, 3 uçak ve 9 helikopter görev yapıyor.
YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Yaklaşık 24 saattir farklı noktalarda süren yangının başlangıç noktası olan Karaöz Mahallesi'ndeki yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi. Diğer yandan alevlere karadan müdahale sürerken, havadan da çok sayıda yangın söndürme helikopteri yangını kontrol altına alabilmek için sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarını sürdürüyor.
ANTALYA KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI
Kumluca'ya bağlı Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çevresinde yerleşim yerlerinin de bulunduğu yangın bölgesinde alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
'MAHALLEYİ BİR ANDA ALEVLER SARDI'
Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi’nde evi yanan Osman Bozkurt, yangın çıkmadan hemen önce elektrik tellerinin alev aldığını söyleyerek, "Yangın bir anda büyüdü. Jandarma geldi, yangın söndürme ekipleri geldi. Mahalleyi bir anda alevler sardı. Her taraf yandı, sağlam hiçbir şey kalmadı. Çocuklarım dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı. 6 komşumun evi yandı" diye konuştu.
BOLU’DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Bali köyünde orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, saat 13.30 sıralarında Kıbrıscık ilçesine bağlı Bali köyü mevkiinde başladı. Edinilen bilgiye göre, otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede aleveler ormanlık alana sıçradı. Yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve bir adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.