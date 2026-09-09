Bolu ormanlarının vahşi yaşamı fotokapanlara yansıdı
09.09.2026 - 00:03Güncellenme Tarihi:
Bolu’da doğasever İsmail Acar’ın ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisini doğal ortamlarında kaydetti.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
Bolu’da, doğasever İsmail Acar’ın yaylalardaki ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca yaban hayvanlarını kaydetti.
2
Görüntülerde ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisi yer aldı. Kent merkezine bağlı yaylalarda yaban hayatını gözlemlemek isteyen İsmail Acar, ormanlık alanda belirlediği noktalara fotokapan kurdu.
3
Kameralar, bölgede yaşayan hayvanların doğal ortamlarındaki hareketlerini görüntüledi.
4
Yaklaşık 3 ay süren kayıtlar, farklı türlerin aynı bölgedeki yaşamını gözlemleme imkanı sağladı.
5
Fotokapanlara yansıyan görüntüler, Bolu ormanlarındaki yaban hayatı çeşitliliğini ortaya koydu.