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Bolu ormanlarının vahşi yaşamı fotokapanlara yansıdı

09.09.2026 - 00:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu’da doğasever İsmail Acar’ın ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisini doğal ortamlarında kaydetti.

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Bolu’da, doğasever İsmail Acar’ın yaylalardaki ormanlık alanlara yerleştirdiği fotokapanlar, yaklaşık 3 ay boyunca yaban hayvanlarını kaydetti.

2Bolu ormanlarının vahşi yaşamı fotokapanlara yansıdı

Görüntülerde ayı, karaca, geyik, domuz, porsuk ve yaban kedisi yer aldı. Kent merkezine bağlı yaylalarda yaban hayatını gözlemlemek isteyen İsmail Acar, ormanlık alanda belirlediği noktalara fotokapan kurdu.

3Bolu ormanlarının vahşi yaşamı fotokapanlara yansıdı

Kameralar, bölgede yaşayan hayvanların doğal ortamlarındaki hareketlerini görüntüledi.

4Bolu ormanlarının vahşi yaşamı fotokapanlara yansıdı

Yaklaşık 3 ay süren kayıtlar, farklı türlerin aynı bölgedeki yaşamını gözlemleme imkanı sağladı.

5Bolu ormanlarının vahşi yaşamı fotokapanlara yansıdı

Fotokapanlara yansıyan görüntüler, Bolu ormanlarındaki yaban hayatı çeşitliliğini ortaya koydu.