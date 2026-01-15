Ölüme iş ararken karar verdi: Bodrum'da sevgilisinin boğazını kesti, bu sözü söyledi!

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Bodrum’a iş bulmak için gelen Mustafa Karacan ve kız arkadaşı F.O. bir süre iş bulmaya çalıştı. Aynı otelde kalan ikiliden F.O., iş aramak için otelden ayrıldı. İş bulamayan F.O., erkek arkadaşını arayarak bulunduğu noktaya çağırdı. Kız arkadaşı F.O.’nun otelden haber vermeden ayrılmasına sinirlenen Karacan kadının yanına gelir gelmez elindeki cam şişeyi kırarak saldırmaya başladı. Bir yandan kadını tutan Karacan, bir yandan da elindeki kırık cam şişeyle kadını yaralamaya başladı. Boğazını kırık cam şişesi kesmeye çalışan Karacan kadını bir çok yerinden yaraladı. Özellikle boğazından ve kolundan yaralanan F.O.’yu çevredeki vatandaşlar kurtardı. Kadının boğazını kesen Karacan’ın, "Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz" diyerek tehdit etti. Olayın ardından gözaltına alınan Karacan tutuklandı.

"Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı"



Yaşanan dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Karacan’ın F.O.’yu darp ettiği, yoldan geçen vatandaşların olaya müdahale etmek istediği ancak engellendiği görüldü.







"19 yıl habis cezası verildi"



Bodrum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Mustafa Karacan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezası verdi.