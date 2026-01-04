Cinsel fotoğraflarıyla tehdit etmişti! Diyarbakır'da 16 yaşında kız uyuşturucu kullanıp öldürdü

Haberin Devamı

Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde 2024 tarihinde meydana geldi. Başından ve kolundan yaralanmış halde ağabeyi tarafından bulunan Muhammed Varoğlu (22), 3 gün kaldığı hastanede yaşam mücadelesi kaybederek hayatını kaybetti. Varoğlu'nun vurulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Merve A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 yaşındaki Merve A’nın erkek arkadaşı Muhammet Varoğlu’nu öldürdüğü cinayet davası karara bağlandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: PİŞMANIM…

Sözcü’de yer alan habere göre, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Merve A., sosyal medyadan tanıştığı Muhammed'in, ona ait uygunsuz görüntülerle tehdit ettiğini söyledi. Uyuşturucu etkisi altında, ağabeyinin tabancasıyla Muhammed'le buluşmuş ve görüntüleri silmesi için baskı yapmaya çalışmış. Silahın yanlışlıkla ateş aldığını belirten Merve, pişman olduğunu ve görüntülerin yayımlanmasına bile razı olacağını ifade etti.

Merve A.’nın annesi S.B., kızının olaydan iki ay önce tanımadığı biriyle kaçtığını ve yaklaşık altı ay psikolojik ilaçlar kullandığını söyledi. Olaydan önce ilaçlarını 20 gündür almadığını, bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyip sim kartını evde bıraktığını, eve döndüğünde üzerinde silah görmediğini belirtti.

Telefon incelemesiyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, Merve A.’nin telefonunda müstehcen görüntüler bulunduğu, ancak ölenin telefonunda “Kraliçem” olarak kayıtlı mesajlaşmalar olduğu ve bütün mesajların silindiği ve geri getirilemediği tespit edildi.

Haberin Devamı

MÜEBBET HAPİSTEN 12 YILA İNDİRİLDİ

Mahkeme, ölenin telefonunda Merve A.’ye ait cinsel içerikli görüntülerin bulunmadığı belirtti. Mahkeme, Merve’nin cinayeti haksız tahrik altında işlediğine dair kendi ifadesi dışında somut bir delile rastlanılmadığı ve olumsuz kişilik özellikleri de dikkate alındığında hakkında iyi hal indirimini düzenleyen 62. Maddenin de uygulanmasına yer olmadığına kanaat getirdi.

Mahkeme heyeti, Merve’yi müebbet hapisle cezalandırdı, ardından 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle ceza 12 yıla indirildi. Cinayette kullandığı ruhsatsız silah nedeniyle de ayrıca 8 ay hapisle cezalandırılarak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.