Sel felaketiyle değişen kader: Diyarbakır'ın köyüydü Batman'ın stratejik ilçesi oldu!
Diyarbakır'a bağlı köy olan ve bir sel felaketi sonrası Batman'a ilçe olan Beşiri'nin hikayesi dikkat çekiyor.
Mücadelegazetesi'nin haberine göre Batman'ın tarım ambarı olarak bilinen Beşiri ilginç bir idari değişim hikayesiyle hafızalardaki yerini koruyor.
Beşiri'nin ilçe olma süreci, 1926 yılında yaşanan trajik bir doğa olayıyla şekillendi. O dönemde Diyarbakır’a bağlı olan Elmedine kazası, şiddetli bir sel felaketi yaşadı. Bu felaketin ardından kaza merkezi, o dönem Siirt’in Garzan ilçesine bağlı küçük bir köy olan Beşiri’ye taşındı.
Bu taşınma ile birlikte yerleşim yerinin adı Beşiri olarak değiştirildi ve Siirt’e bağlı bir ilçe statüsü kazandı.
Beşiri’nin idari yolculuğu Türkiye’nin mülki idare tarihindeki nadir örneklerden birini sunuyor:
İlk Dönem: Diyarbakır topraklarına bağlı bir yerleşim alanı.
1926: Siirt iline bağlı bir ilçe merkezi.
1990: Batman’ın il statüsü kazanmasıyla birlikte Batman’ın 6 ilçesinden biri.
MEDENİYETLERİN KAVŞAK NOKTASI
Tarihi M.Ö. 3000’li yıllara, Huri kavimlerine kadar uzanan Beşiri; Asurlulardan Medlere, Perslerden Roma’ya kadar pek çok imparatorluğun izlerini taşıyor.
1514 yılında Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Zaferi ile Osmanlı topraklarına katılan bölge, günümüzde de bu zengin kültürel mirası barındırmaya devam ediyor.