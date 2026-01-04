Sel felaketiyle değişen kader: Diyarbakır'ın köyüydü Batman'ın stratejik ilçesi oldu!

1





Mücadelegazetesi'nin haberine göre Batman'ın tarım ambarı olarak bilinen Beşiri ilginç bir idari değişim hikayesiyle hafızalardaki yerini koruyor.



Beşiri'nin ilçe olma süreci, 1926 yılında yaşanan trajik bir doğa olayıyla şekillendi. O dönemde Diyarbakır’a bağlı olan Elmedine kazası, şiddetli bir sel felaketi yaşadı. Bu felaketin ardından kaza merkezi, o dönem Siirt’in Garzan ilçesine bağlı küçük bir köy olan Beşiri’ye taşındı.