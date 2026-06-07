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İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

07.06.2026 - 00:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (AA)

İki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.

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Güven S. idaresindeki 26 PS 612 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 32. kilometresinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Adnan D’nin kullandığı 52 ACH 322 plakalı otomobille çarpıştı.

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