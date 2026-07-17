Hisarcık'ta vişne alımları başladı ama çiftçi kan ağlıyor: 40 TL yevmiyeyi bile kurtarmıyor, ürün dalında çürüyecek!
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, yaz sezonunun en kritik tarımsal faaliyetlerinden biri olan vişne hasadı resmen başladı. Hasadın başlamasıyla birlikte tüccarlar ilçede alım merkezleri kurarken, vişnenin kilogram alım fiyatı 40 TL olarak açıklandı. Ancak açıklanan bu rakam üreticide büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Girdi maliyetlerinin ve işçi yevmiyelerinin altında ezildiklerini belirten Hisarcıklı çiftçiler, "Bu fiyat hasat masrafını bile çıkarmıyor. Toplamayıp dalında çürümeye terk edeceğiz" diyerek isyan etti.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vişne hasadının başlamasıyla birlikte tüccarlar alımlara başladı. Bu yıl vişnenin kilogram alım fiyatı 40 TL olarak belirlenirken, üreticiler açıklanan fiyatın maliyetleri karşılamadığını ifade ediyor.
İlçede alım yapan tüccarlardan Ahmet Narşap, üreticilerden satın aldıkları vişneleri İzmir'deki meyve suyu işleme tesislerine gönderdiklerini söyledi.Narşap, soğuk hava depolarında muhafaza edilen vişnelerin daha sonra işlenerek piyasaya sunulduğunu belirtti.
Vişne üreticisi İsmail Çakır ise kilogram başına belirlenen 40 TL'lik alım fiyatının yetersiz olduğunu dile getirdi. Çakır, bu fiyatın hasatta çalışacak işçilerin yevmiyesini dahi karşılamadığını ifade ederek, bu nedenle yalnızca ihtiyaç duyduğu kadar vişne toplayacağını, geri kalan ürünün ise dalında çürümek zorunda kalacağını söyledi.