Giresun'da dere suları yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

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Edinilen bilgilere göre olay, Tirebolu ilçesine bağlı Halaçlı Köyü Göbekli Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından dere yatağındaki su seviyesi kısa sürede yükseldi. Dere sularının çevreyle bağlantıyı kesmesi nedeniyle Sevim İ. (55) ile İbrahim İ. (55) evlerinde mahsur kaldı.

Durumu fark eden yakınları ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Olay yerine 2 kurtarma aracı, 1 bot ve 5 arama kurtarma teknisyeninden oluşan ekiplerin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yükselen dere sularına rağmen yürüttükleri titiz çalışma sonucu bot yardımıyla mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Sevim İ. ve İbrahim İ., güvenli şekilde bulundukları yerden tahliye edilerek kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, AFAD ekipleri operasyonun tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.