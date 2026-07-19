Kağıthane'deki evinde elinde silahla cansız bedeni bulundu! Bıraktığı not kan dondurdu: 'Gözün doysun, size kan parası olsun'
Kağıthane'de yakınlarının 2 gündür haber alamadığı, bir şirkette müdür olan Muharrem Özkul (47), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Akrabalarının ulaştığı Özkul'un eski eşi Hanife Ç.'nin (46) ihbarı üzerine itfaiye ekipleri eve gitti. Kapının açılmasının ardından ekipler Özkul'u elinde tabancayla hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Polis evde kısa süre önce karaciğer nakli olan Özkul'un 1 ay önce boşandığı ikinci eşi Senem P. (47) ile annesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı not bulundu.
Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 23.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il dışında yaşayan yakınları 2 gündür haber alamadıkları Muharrem Özkul’un, 1 çocuğunun annesi olan eski eşi Hanife Ç.'ye (46) ulaştı. Bunun üzerine Hanife Ç., Özkul’un yaşadığı eve giderek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KAPIYI İTFAİYE AÇTI
İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren polis ve sağlık ekipleri, Muharrem Özkul’u salondaki kanepede sırtüstü hareketsiz yatar halde buldu. Sağ elinde tabanca bulunan Özkul’un başının sağ kısmından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özkul’un hayatını kaybettiği tespit edildi.
EVDE NOT BULUNDU; 'BURADA KEFEN PARAM VAR'
Evde yapılan incelemelerde, Özkul’un ailesiyle çekilen fotoğrafların yanı sıra, 1 ay önce boşandığı ikinci eşi eşi Senem P. (47) ile annesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı bir not bulundu.
Notta, “Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin gözün doysun. Size kan parası olsun” cümlelerinin yer aldığı görüldü. Daha önce karaciğer nakli olan Özkul’un, bir şirkette müdürlük yaptığı öğrenildi. Özkul’un, eski eşi Hanife Ç.’den 1, 1 ay önce boşandığı eşi Senem P.’den ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi.
ADLI TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özkul’un cenazesi Adlı Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.