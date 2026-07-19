Kağıthane'deki evinde elinde silahla cansız bedeni bulundu! Bıraktığı not kan dondurdu: 'Gözün doysun, size kan parası olsun'

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Notta, “Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin gözün doysun. Size kan parası olsun” cümlelerinin yer aldığı görüldü. Daha önce karaciğer nakli olan Özkul’un, bir şirkette müdürlük yaptığı öğrenildi. Özkul’un, eski eşi Hanife Ç.’den 1, 1 ay önce boşandığı eşi Senem P.’den ise 1 çocuğu olduğu öğrenildi.