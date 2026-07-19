Nemrut Kantaşı: Bir efsane nasıl devlet kaydına girdi?

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O ayağınızın altındaki lav 1441’de aktı — altı yüz yıl önce. O sırada Osmanlı tahtında II. Murat vardı; oğlu Fatih, İstanbul’u almaya daha başlamamıştı. Taş çoktan buradaydı. Bu akıntı için sık sık “Türkiye’nin en genç lavı” denir. Cümleyi biraz açmak lazım, çünkü doğrusu daha da ilginç. Maden Tetkik ve Arama’ya (MTA) göre 1441 Kantaşı faaliyeti “ülkemizdeki en genç volkanik aktivitelerden biri.” Jeoloji literatürü daha da keskin konuşur: bu, tarihi yazıya geçmiş en genç volkanik ürün. İşte kilit kelime orada. Çünkü daha genç lav da var. Manisa’nın Kula ilçesindeki volkanlarda, yaşı ölçümle daha küçük çıkan akıntılar bulunuyor. Ama onların tarihi taştan okunur, bir deftere yazılmamıştır. Tendürek 1855’te, Ağrı 1840’ta kıpırdadı; fakat o çıkanlar ağırlıkla buhar ve gazdı, akan bir lav değil. Yani Nemrut Kantaşı’nı biricik yapan yaşı değil. Bir tarihinin olması. Ve o tarihi yazan birinin bulunması.