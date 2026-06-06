Kastamonu'da 10 dakikalık ilginç olay: Deniz kabarınca vatandaşlar panik yaşadı

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Bu gaz sıkışıp patladığında ada gibi denizin üzerine çıkıyor. Yağışlı havalarla dağdan gelen ya da çaya bırakılan pisliklerden kaynaklanıyor. Aslında herhangi bir şekilde kötü bir durum değil. Bu normalde ara sıra yaşanan bir doğa olayı. Denizin dibinde gaz sıkışıyor, sıkışan bu gaz patlıyor. Özellikle fırtına olacağı zaman mendirekte sular anafor yapar. Denizin dibinde ne varsa toplar ve yukarıya çıkartır. Bu limanlarda ara sıra olan bir durum" ifadelerini kullandı.