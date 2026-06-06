Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti
Niğde’de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken. Bazı vatandaşların sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, "Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1 vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" dedi.
Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
SEL SULARINA KAPILANLAR VAR
Niğde'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde araçlarda vatandaşlar mahsur kalırken, bazı vatandaşların sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.
Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü.
Sel suları nedeniyle araçlar mahsur kalırken, bazı vatandaşların suya kapıldığı bildirildi.
Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, sele kapılan vatandaşların bulunması için de arama çalışması başlatıldı.
VALİ AKMEŞE: SELE KAPILAN 6 VATANDAŞIMIZDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ
Niğde Valisi Nedim Akmeşe, sel felaketinin meydana geldiği Gümüşler beldesinde incelemelerde bulundu. Vali Akmeşe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan dolu ve sağanak yağışlar nedeniyle Gümüşler beldemizde sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. Gelen ihbarların hemen akabinde bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerince hareket edilmiş olup 39 araç, 10 iş makinası ve 216 personelle müdahale edilmiştir.
Tahliye, hasar tespit çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1 vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmiş olup diğer vatandaşlarımız tedbiren gözetim altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ülkemizde ve şehrimizde ani yağışlardan kaynaklı sel baskınlarının olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımız dere yatakları ile su baskını riski olan alanlardan uzak durmaları ve uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir" dedi.