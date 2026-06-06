GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

06.06.2026 - 19:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) NİĞDE (İHA)

Niğde’de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında 3 araç sele kapıldı. Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken. Bazı vatandaşların sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Niğde Valisi Nedim Akmeşe, "Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1 vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

1

Niğde'de öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

2Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan sel sularına 3 araç kapıldı.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
3Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

Araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

4Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

SEL SULARINA KAPILANLAR VAR

Niğde'de aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selde araçlarda vatandaşlar mahsur kalırken, bazı vatandaşların sel sularına kapıldığı bilgisi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

5

Niğde merkeze bağlı Gümüşler beldesinde öğleden sonra aniden başlayan yağış sele dönüştü.

6Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

Sel suları nedeniyle araçlar mahsur kalırken, bazı vatandaşların suya kapıldığı bildirildi.

7Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

8

Ekipler araçlarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, sele kapılan vatandaşların bulunması için de arama çalışması başlatıldı.

9Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

VALİ AKMEŞE: SELE KAPILAN 6 VATANDAŞIMIZDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, sel felaketinin meydana geldiği Gümüşler beldesinde incelemelerde bulundu. Vali Akmeşe, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olan dolu ve sağanak yağışlar nedeniyle Gümüşler beldemizde sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. Gelen ihbarların hemen akabinde bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerince hareket edilmiş olup 39 araç, 10 iş makinası ve 216 personelle müdahale edilmiştir.

10Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

Tahliye, hasar tespit çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülmektedir. Yağışlar sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan 1 vatandaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmiş olup diğer vatandaşlarımız tedbiren gözetim altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

11Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ülkemizde ve şehrimizde ani yağışlardan kaynaklı sel baskınlarının olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımız dere yatakları ile su baskını riski olan alanlardan uzak durmaları ve uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir" dedi.