Sağanak Niğde’de felakete neden oldu: Sele kapılan 6 vatandaştan 1'i hayatını kaybetti

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Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm ülkemizde ve şehrimizde ani yağışlardan kaynaklı sel baskınlarının olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımız dere yatakları ile su baskını riski olan alanlardan uzak durmaları ve uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir" dedi.