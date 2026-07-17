Aydınlılara müjde! 29,5 kilometrelik banliyö hattı hizmete açıldı

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Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, şunları kaydetti:"Bugünden itibaren Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım anlamında daha kolayca seyahat edebilecekleri bir ulaşım modunu hizmete alıyoruz. Tarihin kaydedildiği andan beri, demir yolları anlamında söylüyorum, ilk demiryolu 1856 yılında Aydın-İzmir demiryoluyla başlayan ve bugün de onun daha ötesine taşınan bir hizmet kervanıdır."