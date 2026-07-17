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Aydınlılara müjde! 29,5 kilometrelik banliyö hattı hizmete açıldı

17.07.2026 - 15:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Aydın'da kent içi ulaşımı rahatlatacak önemli projelerden biri daha hayata geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tamamlanan 29,5 kilometrelik AYBAN Banliyö Hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

1Aydınlılara müjde! 29,5 kilometrelik banliyö hattı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 29,5 kilometrelik AYBAN Banliyö Hattı, törenle hizmete alındı. Hattın açılışı, Aydın Garı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

2Aydınlılara müjde! 29,5 kilometrelik banliyö hattı hizmete açıldı

Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, şunları kaydetti:"Bugünden itibaren Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım anlamında daha kolayca seyahat edebilecekleri bir ulaşım modunu hizmete alıyoruz. Tarihin kaydedildiği andan beri, demir yolları anlamında söylüyorum, ilk demiryolu 1856 yılında Aydın-İzmir demiryoluyla başlayan ve bugün de onun daha ötesine taşınan bir hizmet kervanıdır."

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3Aydınlılara müjde! 29,5 kilometrelik banliyö hattı hizmete açıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da uzun süredir üzerinde çalıştıkları projenin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Açılışın ardından protokol üyeleri, Aydın Garı'ndan İncirliova'ya trenle yolculuk yaptı. İncirliova, Efeler ve Köşk ilçeleri arasında 29,5 kilometrelik güzergahta hizmet verecek hat, bölge ulaşımına katkı sunacak.