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Lunaparkta korkunç kaza: 'Ranger'ın çarptığı işçi öldü

06.06.2026 - 23:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)

Lunaparkta korkunç kaza: 'Ranger'ın çarptığı işçi öldü

Amasya'da lunaparkta çalışan Burak Kırıkçı (20), ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalıştığı öne sürülen Burak Kırıkçı, iddiaya göre çalışır vaziyetteki ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi.

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Bu sırada rangerin kabini, Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kırıkçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Lunaparkta korkunç kaza: Rangerın çarptığı işçi öldü

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