Temmuz ayında serinleten kar gezisi! 5 metrelik tünellerde ilerliyorlar

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Bölgenin saklı güzelliklerini keşfetmek amacıyla bir araya gelen 20 kişilik doğasever grup, zorlu ve keyifli bir parkurun ardından Sat Gölleri mevkiine ulaştı. Yaz ortasında kıştan kalma görüntülerin yaşandığı bölgede yürüyüş yapan kulüp üyeleri, eriyen karların altında oluşan 5 metrelik dev kar tünellerini gezerek fotoğraf çekti. Doğaseverler, aynı zamanda bölgede yol açma çalışması yürüten ekiplerin zorlu mesaisini de yerinde görüntüledi.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, bölgenin eşsiz bir doğaya sahip olduğunu belirterek, "Temmuz ayının ortasında olmamıza rağmen İkiyaka Dağları'nda hala metrelerce kar var. YEKDASDER olarak amacımız, bölgemizin bu saklı kalmış doğal güzelliklerini hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak. Bugün 20 kişilik bir ekiple buradayız. Doğa yürüyüşümüzün ardından karların erimesiyle doğal yollarla oluşan 5 metrelik muazzam kar tünellerini gezdik. Bir yanda yaz mevsiminin yeşilliği, diğer yanda kışın beyaz örtüsü ve devasa kar tünelleri var; adeta iki mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Ayrıca burada vatandaşların ulaşımını sağlamak için hala karla mücadele eden ekiplerin zorlu mesaisine de şahitlik ettik ve onları görüntüledik. Tüm doğaseverleri bu eşsiz coğrafyayı görmeye davet ediyoruz" dedi.