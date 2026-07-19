Şişli’de üniversite öğrencisi 606 mermiyle AVM’ye girmeye çalıştı: 'Sevgilime götürüyordum' Olay anı kamerada

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Yapılan güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda şüphelinin Beyza A. olduğu belirlendi. Beyza A., Beşiktaş Etiler’deki bir eğlence mekanında eğlendiği sırada yakalandı. Çantasında yapılan aramada şarjörle 25 mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan Beyza A., sevgilisi Erol G.’nin kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu, Erol G.‘nin bunları kendisine getirmesini istediğini söylediği öğrenildi. Beyza A., malzemeleri AVM’de bulunan Erol G.’ye götürmek için yola çıktığını, girişteki X-ray kontrolünde fark edilince korkarak uzaklaştığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri Erol G.’yi gözaltına aldı.