Okullar tatil edildi! Çok sayıda ilde yoğun kar yağışı sonrası son dakika kararı

Yoğun kar yağışı sonrası valilikler tatil kararlarını açıkladı.

BARTIN

Valilikten yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kentin özellikle sahil ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde, eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

ARTVİN

Artvin merkez ve Murgul ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugünün ardından yarın da 1 gün süreyle ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in bazı bölgelerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi Borçka ve Murgul ilçesinde tüm sınıflarda, Şavşat ilçesine bağlı Meydancık köyünde, eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, bu yerleşim yerlerinde, engelli veya hamile kamu çalışanlarının da bir gün izinli sayılmasına karar verildiği de kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'da yarın il merkezi dahil toplam 10 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

GİRESUN

Meteoroloji'nin duyurusunun ardından kar yağışı Karadeniz'deki pek çok ilde etkisini gösterdi. Giresun’da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle Espiye ve Keşap ilçelerinde 1 gün okulların tatil olduğu açıklandı.

Espiye ve Keşap Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, “Etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek. İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek. Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullar 23 Aralık günü tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre il genelinde devam eden kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren oluşturabileceği buzlanma ve don olayı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile ilçelerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü bir günlüğüne ara verildiği açıklandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada bu süre zarfında il genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.