Öksüz'ün para kasası da arsa yalanına sarıldı

İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonlarla, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili aralarında üniversiteden ihraç edilen profesör ve doçentlerin de bulunduğu toplam 36 kişiyi gözaltına alındı. 36 kişiden 24 kişi tutuklanırken tutuklananlar arasında bulunan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar’ın, terör örgütünün kanlı darbe girişiminin başındaki isimlerden Adil Öksüz'ün para kasası olduğu ortaya çıkarıldı.

Para trafiğini inkar edemedi

Öksüz'ün, Acar’a Bank Asya'dan gönderdiği paraların dekontları sorgu sırasında önüne konuldu. Para trafiğini inkar edemeyen Acar, 15 Temmuz ihanet gecesinin komuta merkezi Akıncılar Üssü'nde yakalanan ve çıkartıldığı mahkemede, darbeyle alakası olmadığını arsa bakmaya geldiğini söyleyerek serbest kalan TSK İmamı Öksüz gibi 'arsa' yalanına başvurdu. Acar da kendisini 'Öksüz, İzmir'den arsa bakıyordu. Parayı arsa için gönderdi' diye savundu.

Örgüt evlerinden yetişti

Acar’ın, Öksüz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuduğu dönemde, terör örgütünün evlerinde birlikte yetiştikleri, eğitim alma bahanesiyle uzun süre ABD’de kaldıkları tespit edildi. Acar’ın ayrıca, tutuklananlar arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi imamı Prof. Dr. T. B. ve bazı zanlılarla da yine Bank Asya aracılığıyla para trafiğinin olduğu belirlendi.

Pensilvanya'ya adam taşımış

İsmail Acar’ın, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gelmeden önce, ABD’de Bard College'da öğretim görevlisi, UCLA'da araştırmacı, Chicago Lutheran İlahiyat Fakültesi'nde Hıristiyan-Müslüman ilişkileriyle ilgili ziyaretçi araştırmacı olarak çalıştığı. Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuk Araştırmaları Programı'nda da ceza hukuku eğitimi aldığı öğrenildi. Acar’ın Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nde görev yaparken de birçok kez ABD’ye gittiği, çok sayıda kişiyi de terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in yanına götürdüğü iddialar arasında yer aldı. (Akşam)