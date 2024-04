Doğu Akdeniz, ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı var.

Bugün Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuzeyli rüzgarlar üşütüyor. Sıcaklıklar ortalamanın altında. 2-3 gün daha bu şekilde. Güney ve Ege de ise ortalamanın üzerinde sıcak. İstanbul bugün yağmurlu 17 C. Ankara öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağmurlu 24 C İzmir 26 Ankara 28 C