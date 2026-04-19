Nevşehir'de kaza yaptıktan sonra çalıların arasına saklanan sürücü: Gelirsem emniyetle başım belaya girer

19.04.2026 - 01:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NEVŞEHİR (İHA)

Nevşehir'de kaza yapan alkollü sürücü, ekipler tarafından sıkıştığı otomobilden kurtarılınca, kaçarak bir evin bahçesindeki çalılıkların arkasına saklandı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkması istenince, "Gelirsem emniyetle başım belaya girer" savunması yaptı.

Kaza, Nevşehir Niğde Karayolu Göre Kasabası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ZC 167 plakalı otomobil sürücüsü Erhan Ş., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıkarak önce ağaçlara, daha sonrada aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İLGİLİ HABER

Karaman’da otomobil aydınlatma direğine çarptı kazasda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı
Karaman’da otomobil aydınlatma direğine çarptı kazasda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABER

Aydın’da fen lisesi yurdunda korku dolu anlar! 46 öğrenci pansiyondan tahliye edildi
Aydın’da fen lisesi yurdunda korku dolu anlar! 46 öğrenci pansiyondan tahliye edildi

Otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık personellerine teslim edilmek istendi. Bu arada ekiplerin elinden kaçan sürücü, yol kenarında bulunan bir evin bahçesine girerek çalılıkların arkasına saklandı.

İLGİLİ HABER

Polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi
Polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi

Ekipler tarafından bulunan sürücü, saklandığı yerden çıkması ve tedavi olması için zor ikna edildi. Sürücünün kendisini bulan ekiplere, "Benim bir şeyim yok. Gelirsem emniyetle başım belaya girer" dediği öğrenildi. Güçlükle ikna edildikten sonra ambulansa alınan sürücünün yapılan alkol ölçümünde 228 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ilk tedavisi olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Meteoroloji uyardı Mersin'in yaylalarındaki sel dereleri coşturdu, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü
Meteoroloji uyardı Mersin'in yaylalarındaki sel dereleri coşturdu, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABER

Turizm Haftası’nda tarih ve doğa iç içe: Ani Örenyeri’nde unutulmaz yürüyüş
Turizm Haftası’nda tarih ve doğa iç içe: Ani Örenyeri’nde unutulmaz yürüyüş

MİT, jandarma ve sahil güvenlikten operasyon: Panama bandıralı gemide 106 kilo kokain ele geçirildi
#Gündem

MİT, jandarma ve sahil güvenlikten operasyon: Panama bandıralı gemide 106 kilo kokain ele geçirildi

Karaman’da otomobil aydınlatma direğine çarptı kazasda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı
#Gündem

Karaman’da otomobil aydınlatma direğine çarptı kazasda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı