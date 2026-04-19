Aydın’da fen lisesi yurdunda korku dolu anlar! 46 öğrenci pansiyondan tahliye edildi

19.04.2026 - 00:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi’nin pansiyon bölümündeki çatı katında yangın çıktı. Pansiyonda bulunan 46 öğrenci tahliye edilirken, itfaiye yangını söndürdü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi’nde bulunan Nazilli Fen Lisesi pansiyonunda çıktı.

Okulun pansiyon bölümünün çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede çatıyı sardı.

İhbar üzerine arken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yurtta kalan 46 öğrenci alınan önlemlerin ardından tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü.

Olayda yaralanan olmazken, öğrenciler minibüslerle ilçede bulunan diğer liselerin pansiyonlarına götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın ihbarının ardından olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan söndürme çalışmalarını yakından takip ederek, yetkililerden bilgiler aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.