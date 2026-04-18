Polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi

18.04.2026 - 23:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)

Muğla’nın Yatağan ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu belirtilen Yalçın Demir Kırbaş (17), polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı sırada çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak isteyen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Nisan ayında yağan kar Ağrı'da köy yollarını kapattı
Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Meteoroloji uyardı Mersin'in yaylalarındaki sel dereleri coşturdu, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzce'de ilk ve tek, Türkiye'ye örnek: Merkez ailelerin yükünü azaltıyor
Kırbaş’ın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesinin oturduğu eve molotoflu saldırı düzenlediği öğrenildi.

