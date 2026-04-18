Düzce'de ilk ve tek, Türkiye'ye örnek: Merkez ailelerin yükünü azaltıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri, iş insanı Ertan Uçar'ın destekleri ile 2024 yılında kapılarını açan Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi, önemli bir sosyal hizmet projesi olarak alzheimer hastalarını ve yakınlarını destekliyor. Düzce'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve tamamen ücretsiz hizmet veren merkez, Türkiye'deki en iyi örnek uygulamaları arasında gösteriliyor.

Bahçeşehir bölgesinde 2 dönüm alan üzerinde kurulu olan merkez, 250 metrekare kapalı alana sahip olup, içerisinde terapi ve aktivite odaları, dinlenme alanları, psikososyal görüşme odası ve revir bulunuyor. Ayrıca hobi bahçesi, çardaklar ve tavuk kümesi gibi açık alanlara sahip merkezde, sosyal hizmet uzmanı, gerontolog, ergoterapist, hemşire, yaşlı bakım personelleri başta olmak üzere 9 personel görev yapıyor.

Hastaya özel programlar uygulanıyor

Merkezde hizmet alan bireyler, uzman ekip tarafından detaylı şekilde değerlendiriliyor. Gerontolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve ergoterapi teknikeri eşliğinde yapılan görüşmeler sonucunda hastalar, başlangıç (1. evre) ve orta seviye (2. evre) olarak gruplandırılıyor. Her hastaya uygun günlük programlar hazırlanarak bireysel ihtiyaçlara göre bakım sağlanıyor. Merkezde hastalar haftanın belirli günlerinde kabul ediliyor. Birinci evre hastalar haftada 2,5 gün, ikinci evre hastalar haftada 2,5 gün hizmet alıyor. Daha ileri düzeyde bakım gerektiren hastalar için ise cumartesi günleri özel program uygulanıyor. 40 kişi kapasiteli merkezde, şu anda toplamda 27 hastaya hizmet veriliyor.

Günlük yaşam destekleniyor

Geniş kapsamlı gündüz bakım hizmeti sunan merkez, hastaları fiziksel ve zihinsel açıdan desteklerken, sosyal ve sanatsal aktiviteler ile keyifli vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. Günlük yaşam becerilerini korumak üzere yaptırılan pratik uygulamalarla da yaşam kalitelerini artırmalarına katkı veriliyor. Evlerinden servis ile alınarak merkeze getirilen hastalar, öncelikle sağlık takibinden geçirilerek, tansiyon, şeker ve nabız kontrolleri yapılıyor. Hastalarla, gün içerisinde fiziksel egzersizler, hafıza ve dikkat çalışmaları, nefes egzersizleri, hafıza çalışmaları, dil ve iletişim oyunları, el-göz koordinasyon etkinlikleri, sanatsal etkinlikler ve sosyal etkileşim aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

Profesyonel uygulamaları ile Alzheimer hastalarını her açıdan destekleyen Alzheimer Merkezi, ailelerin bakım yükünü azaltarak hasta yakınlarına da önemli katkılar sağlıyor.