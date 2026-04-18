Balıkesir Burhaniye'de ilk erik hasadı yapıldı
18.04.2026
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, baharla birlikte her taraf yeşillenirken, erkenci erikler de hasat edilmeye başlandı.
İlk hasadı yaptığını kaydeden Görkem Levent, erikleri ailesine ve dostlarına ikram edeceğini söyledi.
Burhaniye’de baharlar birlikte her taraf yeşillenirken, Ören Mahallesinde de erik hasadı başladı.
Şahin Kent Sitesindeki evinin bahçesinde erik hasadı yapan 35 yaşındaki Görkem Levent, verimin iyi olduğunu belirterek,
"Bu gün ilk defa hasat yapıyorum. Papaz erikleri oldu. Hasat ettiğim erikleri aileme ve dostlarımıza ikram edeceğim. Ören yöresinde erik iyi oluyor" dedi.
