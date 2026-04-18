Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi
Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığından bazı illere hem sarı hem de turuncu meteorolojik uyarı verildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" ve "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" ve "turuncu" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.
Paylaşıma göre bugün Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Ankara çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanakların ise yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Mersin ve Adana çevrelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KARS 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı