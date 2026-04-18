GündemSıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi
HaberlerGündem Haberleri Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

18.04.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika haberine göre sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığından bazı illere hem sarı hem de turuncu meteorolojik uyarı verildi.

1Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" ve "turuncu" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" ve "turuncu" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

2Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

Paylaşıma göre bugün Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde kuvvetli, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın batı, Batman'ın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

3Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Ankara çevrelerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanakların ise yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Mersin ve Adana çevrelerinde de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

4Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

5Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve toz taşınımıyla birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

6Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

9Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

10Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

11Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARS 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı