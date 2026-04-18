Büyük Kızılca köyünde miniklerin müzikli eğlencesi izleyenleri gülümsetti

18.04.2026 - 20:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Amasya’nın Büyük Kızılca köyünde 3 küçük çocuk, oyuncak flütler ve yağ kutusundan yaptıkları darbuka ile köy sokaklarında gezerek eğlendi. Miniklerin kendi imkanlarıyla oluşturduğu “müzik keyfi” renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Köyde yaşayan 5 ve 3 yaşlarındaki 3 çocuk, ellerine aldıkları oyuncak flütler ve yağ kutusundan yaptıkları darbuka ile sokaklarda dolaşarak vakit geçirdi. Kendi yaptıkları basit enstrümanlarla müzik çalan çocukların neşeli halleri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra sokak ortasında öldürdü
Köy içinde gezerek çaldıkları oyuncak enstrümanlarla eğlenen minikler, ortaya çıkan görüntülerle izleyenlerin yüzünü güldürdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, izleyenlere tebessüm ettirdi.

1934 yılında başlayana Turistik Tuz Ekspresi 2026'nın ilk seferini yaptı: Ziyaretçiler Çankırı'ya hayran kaldı
Turizm Haftası’nda tarih ve doğa iç içe: Ani Örenyeri’nde unutulmaz yürüyüş
Düzce'de ilk ve tek, Türkiye'ye örnek: Merkez ailelerin yükünü azaltıyor
Balıkesir Burhaniye'de ilk erik hasadı yapıldı
