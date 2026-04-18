Büyük Kızılca köyünde miniklerin müzikli eğlencesi izleyenleri gülümsetti

Köyde yaşayan 5 ve 3 yaşlarındaki 3 çocuk, ellerine aldıkları oyuncak flütler ve yağ kutusundan yaptıkları darbuka ile sokaklarda dolaşarak vakit geçirdi. Kendi yaptıkları basit enstrümanlarla müzik çalan çocukların neşeli halleri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

İLGİLİ HABER Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra sokak ortasında öldürdü

Köy içinde gezerek çaldıkları oyuncak enstrümanlarla eğlenen minikler, ortaya çıkan görüntülerle izleyenlerin yüzünü güldürdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İLGİLİ HABER Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, izleyenlere tebessüm ettirdi.