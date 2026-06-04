Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

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Deprem sonrası faaliyetlerini konteyner de yürüttüklerini ifade eden esnaf Mehmet Sular, "Deprem sonrası geçen yaklaşık 3 yıllık süreç bizim için oldukça zorlu geçti. Ancak bugün geldiğimiz noktada sürecin genel anlamda başarılı şekilde yönetildiğini düşünüyorum. Zaman zaman aksaklıklar yaşansa da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlar ellerinden gelen gayreti gösterdi.