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GündemKahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

04.06.2026 - 15:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından ticari hayatın kesintiye uğramaması amacıyla kurulan geçici konteyner çarşılarda kaldırma ve tahliye çalışmalarına resmen başlandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen hummalı operasyonla; Şazibey, Atatürk ve Ulu Cami meydanlarındaki konteynerler belediyenin muhafaza alanlarına taşınırken, hak sahibi esnaflar da yapımı tamamlanan modern ve güvenli kalıcı iş yerlerine geçiş yapıyor.

1Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

Kahramanmaraş'ta konteyner kaldırma çalışmaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülüyor.

2Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesindeki Atatürk ve Ulu Cami meydanlarındaki konteynerler kaldırma çalışmaları yapılırken esnaflar yeni iş yerlerine geçecek. Kaldırılan konteynerler ise belediyenin belirlediği alanlarda muhafaza edilecek.

3Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

Deprem sonrası faaliyetlerini konteyner de yürüttüklerini ifade eden esnaf Mehmet Sular, "Deprem sonrası geçen yaklaşık 3 yıllık süreç bizim için oldukça zorlu geçti. Ancak bugün geldiğimiz noktada sürecin genel anlamda başarılı şekilde yönetildiğini düşünüyorum. Zaman zaman aksaklıklar yaşansa da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili kurumlar ellerinden gelen gayreti gösterdi.

4Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

Kurban Bayramı öncesinde konteynerlerin kaldırılması planlanıyordu. Esnaf olarak süre talebinde bulunduk ve yetkililer bu konuda bizlere yardımcı oldu. Şimdi ise iş yerlerimiz peyderpey teslim ediliyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni iş yerlerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

5Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

Esnaflardan Hüseyin Katmer ise, "Bu süreç boyunca yetkililer bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Esnaf olarak yaşadığımız tüm zorluklara rağmen ekmeğimizi kazanmaya devam edebildik. Depremin ardından çok zor günler yaşadık.

6Kahramanmaraş’ta büyük taşınma başladı! Geçici konteyner çarşılar vinçlerle kaldırılıyor: Esnaf yeni kalıcı iş yerlerine geçiyor

Ancak devletimizin ve ilgili kurumlarımızın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Verilen desteklerin bugün ayakta kalabilmemizde büyük payı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.