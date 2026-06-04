Mahallenin en yoğun güzergahına daldılar: Aydın'da yaşam kalitesine müdahale ediliyor

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Hacıaliobası Mahallesi'ne kazandırılan yatırımlar dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Başkan Kaya; "Hacıaliobası Mahallemizin en büyük ve en yoğun kullanılan güzergahlarından biri olan Atatürk Caddemizde yol yapım ve yenileme çalışmalarımıza Aydın Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle başladık. Bu değerli yatırımın ilçemize kazandırılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak hizmetleri ilçemizin dört bir yanında sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.