Hayvancılıkta yeni dönem! Yem maliyetleri düşecek: Edirne'deki proje Türkiye'ye örnek olacak

4

Çalışmaların bir sonraki aşamasında mera alanlarına sulama sistemleri kurulacağını açıklayan Sezer, kurak dönemlerde de meraların verimli kalmasının amaçlandığını ifade ederek, şunları söyledi:"Şu anda meraları sadece birkaç ay kullanabiliyoruz. Sulama sistemleriyle birlikte hem otlatma süresini uzatacağız hem de yılda birden fazla ürün alma imkânı sağlayacağız. Projeyle birlikte hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yeni teşvikler de planlanıyor. Amacımız sadece yem üretmek değil. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvan sayılarını artırmalarını da teşvik etmek istiyoruz. Her yıl hayvan sayısını artıran üreticilere yem desteğini daha uygun şartlarda sunacağız."