Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra sokak ortasında öldürdü

18.04.2026 - 19:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne), (DHA)

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 8 yıl önce hurda alım-satımı yapan Osman K.’yi (43), bıçaklayarak öldüren ve geçen hafta cezaevinden tahliye olan Emre Pirinçustası (36), maktulün ağabeyi M.K. (66) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K., 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım-satımı yapan Osman K., tartıştığı Emre Pirinçustası tarafından bıçakla öldürüldü.

İLGİLİ HABER

1934 yılında başlayana Turistik Tuz Ekspresi 2026'nın ilk seferini yaptı: Ziyaretçiler Çankırı'ya hayran kaldı
1934 yılında başlayana Turistik Tuz Ekspresi 2026'nın ilk seferini yaptı: Ziyaretçiler Çankırı'ya hayran kaldı

Cezaevine giren Pirinçustası, geçen hafta tahliye oldu. Pirinçustası, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerindeyürürken kendisini takip eden Osman K.’nin ağabeyi M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı. M.K.’nın 5 kez ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Pirinçustası yere yığıldı.

İLGİLİ HABER

Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi
Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

Şüpheli M.K., otomobille olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Pirinçustası’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Pirinçustası’nın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İLGİLİ HABER

Balıkesir’de bir mahalle tamamen mora büründü! Görenler hayran kalıyor
Balıkesir’de bir mahalle tamamen mora büründü! Görenler hayran kalıyor

Olayın ardından otomobilini Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak, yaya olarak kaçmaya çalışan M.K., polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi
#Gündem

Sıcaklıklar düşüyor sağanak yağış ve fırtına kuvvetli geliyor! Meteoroloji ve İçişleri Bakanlığı sarı ve turuncu alarm verdi

1934 yılında başlayana Turistik Tuz Ekspresi 2026'nın ilk seferini yaptı: Ziyaretçiler Çankırı'ya hayran kaldı
#Gündem

1934 yılında başlayana Turistik Tuz Ekspresi 2026'nın ilk seferini yaptı: Ziyaretçiler Çankırı'ya hayran kaldı