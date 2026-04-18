Balıkesir’de bir mahalle tamamen mora büründü! Görenler hayran kalıyor

Çok sayıda evin bahçesinde, ağaçlarda ve duvarlarda açan mor salkımların, yürüyenlere ve oturmak isteyenlere gölge oluşturduğu belirtildi. Ören Mahallesinde mor salkımların çok olduğunu kaydeden mahalle sakinlerinden Kahraman Atabay, "Mor salkımlar 20 metreden fazla uzuyor. Ayrıca ömürleri de uzun. Nisan, mayıs aylarında en verimli dönemini sergileyen mor salkımlar sokaklara güzellik ve gölgelik veriyor. Bunlar mahallemize güzellik katıyor. Mor salkımın kentte yaygınlaştırılmasını istiyoruz" dedi.