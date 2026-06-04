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GündemPolat ailesinin koruması Can Polat son yolculuğuna uğurlandı! Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu
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Polat ailesinin koruması Can Polat son yolculuğuna uğurlandı! Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu

04.06.2026 - 16:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Canan İLARSLAN - İsa ALMAÇAYIR - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)-

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat (37) Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Can Polat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi.

1Polat ailesinin koruması Can Polat son yolculuğuna uğurlandı! Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu

Sanal medya ünlüsü Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2Polat ailesinin koruması Can Polat son yolculuğuna uğurlandı! Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Can Polat'ın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Ataşehir Küçükbakkalköy Merkez Camii'ne getirildi.

3Polat ailesinin koruması Can Polat son yolculuğuna uğurlandı! Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu

Cenaze törenine Polat ailesinin yakınları, akrabaları ve çok sayıda seveni katıldı. Taziyeleri kabul eden aile yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna taşındığı sırada kızının fenalaştığı görüldü.

4Polat ailesinin koruması Can Polat son yolculuğuna uğurlandı! Dilan Polat gözyaşlarına boğuldu

Can Polat'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'da bulunan Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verildi.