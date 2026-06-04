Muş Ovası’nda 'tatlı' sezon başladı! Türkiye’nin gezgin arıcıları akın ediyor: Bu yıl 650 ton bal üretimi bekleniyor

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"İlimizdeki önemli tarımsal faaliyetlerden biri de arıcılıktır. Arıcılık yalnızca üretim odaklı değerlendirilmemeli, aynı zamanda ekosistemin ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Dağları, yaylaları ve zengin bitki florasıyla arıcılık faaliyetleri için son derece uygun bir yapıya sahip olan ilimiz, bu avantajları sayesinde gezginci arıcıların ilk uğrak noktalarından biri konumundadır. Farklı illerden gelen gezginci arıcılar, mayıs ve haziranda ilimize gelerek konaklamakta, ağustosta ise farklı bölgelere hareket etmektedir."