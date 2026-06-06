Sakarya'nın saklı cenneti: Doğaseverler yeni keşfetti

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Bölgeyi tanıtan doğa tutkunu Ahmet Şen, "Deniz seviyesinden 780 metre yüksekte olan yayla, gerçekten çok verimli topraklara sahip. Bölgede bulunan gölet, yağışların ardından sanki bir deniz gibi görünüyor. Muhteşem bir doğası ve çevrede de yaylalar var. Bu bölge Kocaeli'ne de yakın bir yer. Ben burayı dünyanın cenneti olarak tanımlıyorum. Gerçekten muazzam bir görüntüye sahip bir yer burası. Her çeşit bitki mevcut, yeşilliğin arasında bir yer. Doğanın insana sunmuş olduğu nimetlerden bir yer. Burada dolaşmak, alınan gıdalar insanları adeta gençleştiriyor. Burada ömrünüz 100 yaşına kadar devam eder ve burada o yaşlarda insanlar var ama bunu değerlendirmek lazım" dedi.