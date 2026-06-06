GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTürkiye'de o il zirvede! Dev üretim tesislerine sıkı takip
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'de o il zirvede! Dev üretim tesislerine sıkı takip

Türkiye'de o il zirvede! Dev üretim tesislerine sıkı takip

06.06.2026 - 15:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'nin Türk somonu üretiminde açık ara lideri olan Sinop'ta dev tesisler inceleme altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, Karadeniz'in sularında sürdürülebilir ve güvenilir gıda üretiminin korunması için aralıksız denetim yürütüyor.

1Türkiye'de o il zirvede! Dev üretim tesislerine sıkı takip

Türkiye'nin Türk somonu üretiminde lider ili konumunda bulunan Sinop'ta, su ürünleri yetiştiricilik tesislerine yönelik belgelendirme ve üretim denetimleri aralıksız devam ediyor.Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yetiştiricilik tesislerinin faaliyetleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında inceleniyor. Ekipler, üretim süreçleri, tesislerin mevzuata uygunluğu ve kayıt işlemlerini titizlikle kontrol ediyor.

2Türkiye'de o il zirvede! Dev üretim tesislerine sıkı takip

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk somonu üretiminde ülke genelinde lider konumda bulunan Sinop'ta sürdürülebilir ve güvenilir üretimin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin düzenli olarak yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, su ürünleri yetiştiriciliğinde kalite standartlarının korunması, üretimin kayıt altına alınması ve sektörün sağlıklı gelişiminin desteklenmesi amacıyla belgelendirme ve üretim denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Haberlerimizi Google'da Takip Edin

En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizifavorilerinize ekleyin.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin