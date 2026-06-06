Türkiye'de o il zirvede! Dev üretim tesislerine sıkı takip

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk somonu üretiminde ülke genelinde lider konumda bulunan Sinop'ta sürdürülebilir ve güvenilir üretimin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin düzenli olarak yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, su ürünleri yetiştiriciliğinde kalite standartlarının korunması, üretimin kayıt altına alınması ve sektörün sağlıklı gelişiminin desteklenmesi amacıyla belgelendirme ve üretim denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.