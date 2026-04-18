Turizm Haftası'nda tarih ve doğa iç içe: Ani Örenyeri'nde unutulmaz yürüyüş

18.04.2026 - 21:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARS (İHA)

Kars’ta Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü, katılımcılara hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada deneyimleme fırsatı sundu. Ani Örenyeri ile Bostanlar Deresi arasında gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Yürüyüş, Ani Örenyeri girişinde başladı. Katılımcılar, tarihi dokunun eşlik ettiği parkurda ilerlerken, bölgenin eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Güzergah boyunca yer alan güvercinlikler, doğal mağaralar ve geçmişte yaşam alanı olarak kullanılan kaya oyukları, yürüyüşe katılanlara adeta açık hava müzesi deneyimi yaşattı.

Etkinliğe katılan Müze Müdürü Hakim Aslan, yürüyüş sırasında katılımcılara Bostanlar Deresi’nin tarihi ve kültürel önemi hakkında detaylı bilgiler verdi.

Aslan, bölgenin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda geçmiş medeniyetlerin izlerini taşımasıyla da büyük değer taşıdığını vurguladı.

Turizm Haftası etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulunan Kars Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı, "Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ülkemizin turizm zenginliklerini tarihi kültürel turistik destinasyonlarını tanıtmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla turizm sektörünün de bu organizasyonda yer almasını öğrencilerde bu gezi de farklı yerleri görmelerini sağlamak için güzel organizasyonlar planlıyoruz.

Bugün Ani Ören Yeri’ndeki tarihi bostanlar deresindeydi. Birçok kişi bu bölgeye ilk defa geldi. Çok mutlu oldular. Biz de Ani’nin tarihini öğrencilerimize turizm haftası vesilesiyle anlatarak onlara bu farkındalığı yaşatmış oluyoruz" dedi.

Yaklaşık 1,5 saat süren yürüyüş, Ani Örenyeri içerisinde yer alan Menücehr Camii önünde sona erdi. Katılımcılar, etkinlik sonunda hem fiziksel olarak aktif bir gün geçirmenin hem de kültürel bir yolculuğa çıkmanın memnuniyetini yaşadı. Ayrıca Turizm Haftası kapsamında düzenlenen bu tür etkinliklerin, bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladığı ve doğa ile tarihin buluştuğu Ani’nin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olduğu ifade edildi.