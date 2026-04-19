Karaman’da otomobil aydınlatma direğine çarptı kazasda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı

19.04.2026 - 01:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Karaman’da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerindeki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. (20) idaresindeki 70 BC 227 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Aydın’da fen lisesi yurdunda korku dolu anlar! 46 öğrenci pansiyondan tahliye edildi
Aydın’da fen lisesi yurdunda korku dolu anlar! 46 öğrenci pansiyondan tahliye edildi

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Burçin D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi
Polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Burçin D.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Nisan ayında yağan kar Ağrı’da köy yollarını kapattı
Nisan ayında yağan kar Ağrı’da köy yollarını kapattı

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Meteoroloji uyardı Mersin'in yaylalarındaki sel dereleri coşturdu, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü
Meteoroloji uyardı Mersin'in yaylalarındaki sel dereleri coşturdu, Akdeniz'i kahverengiye bürüdü

MİT, jandarma ve sahil güvenlikten operasyon: Panama bandıralı gemide 106 kilo kokain ele geçirildi
#Gündem

MİT, jandarma ve sahil güvenlikten operasyon: Panama bandıralı gemide 106 kilo kokain ele geçirildi

Nevşehir'de kaza yaptıktan sonra çalıların arasına saklanan sürücü: Gelirsem emniyetle başım belaya girer
#Gündem

Nevşehir'de kaza yaptıktan sonra çalıların arasına saklanan sürücü: Gelirsem emniyetle başım belaya girer

Karaman’da otomobil aydınlatma direğine çarptı kazasda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı
#Gündem

Karaman’da otomobil aydınlatma direğine çarptı kazasda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı