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MSB: Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin ton tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığı’nca, Ukrayna limanlarından bugüne kadar 643 gemi ile 17 milyon 254 bin tondan fazla tahıl taşındığı açıklandı.

14.01.2023 - 14:51 |
MSB: Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin ton tahıl taşındı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli ve planlı şekilde sürüyor. Bugüne kadar 643 gemi Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptı ve 17 milyon 254 bin tondan fazla tahıl taşındı. 22 Temmuz 2022’de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

 

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