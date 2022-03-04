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MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü DEAŞ üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

04.03.2022 - 10:21 |
MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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