MSB: Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i terör örgütü DEAŞ üyesi, 6 kişinin yakalandığını açıkladı.
04.03.2022 - 10:21 |
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.
Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.