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Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 asker şehit oldu, 3 yaralı

Tokat'ta buzlanma nedeni ile servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

04.03.2022 - 10:04 |
Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 asker şehit oldu, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat- Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında meydana geldi. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapan askerleri taşıyan Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki 60 ACD 125 plakalı servis aracı, buzlanma nedeni ile devrilerek bariyere çarptı.

Buzlanan yolda askeri personeli taşıyan servis devrildi: 1 asker şehit oldu, 3 yaralı

Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elgin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslara yaralılar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Elgin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası askerin cenazesi törenin ardından memleketi Samsun’a gönderilecek.

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