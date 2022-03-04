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Savaştan kaçan Türk vatandaşlarının tahliye uçuşları devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından ülkeyi terk eden Türk vatandaşlarının, Türk Hava Yolları'nın özel uçuşlarıyla Romanya'nın başkenti Bükreş üzerinden tahliyeleri devam ediyor.

04.03.2022 - 07:27 | | Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) -
Savaştan kaçan Türk vatandaşlarının tahliye uçuşları devam ediyor

Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşadıkları şehirlerden Bükreş'e geçen Türk vatandaşlarının olduğu TK3291 sefer sayılı THY uçağı, saat 00.05 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemlerini yaptıran yolcular, bir müddet bagaj bandında bekledi. Burada basın mensuplarına konuşan Türkler, yaşadıkları zorlukları anlattı.

"72 SAATTİR YOLDAYIZ"

İş nedeniyle bir aydır Dnipro'da bulunan Osman Özdemir, çalışma arkadaşlarıyla bulundukları yerden kaçıp, Türkiye'ye dönüş yolculuğunun çok zorlu geçtiğini belirtti. Güç koşullarla karşılaştıklarını aktaran Özdemir, "Dnipro'dan geçen bir trene binecektik ama bir arbede çıktı. O anda arkadaşım yumruk yedi. Sadece kadınlar binecek diye. Orada bir can mücadelesi vardı. Zor bela bindik. Oradan Lviv'e geldik. Oradan da Çernevitski'ye geldik. Otobüslere binip Romanya'nın içine kadar gelebildik. Orada (Ukrayna) çok sıkıntılı bir durum var. Savaş başladığında bizim olduğumuz bölge kesinlikle çok sakindi. Belli bir şeyden sonra uçak ve helikopter seslerini duymaya başlayınca dedik ki 'çıkıp gideceğiz' buradan. 72 saattir yoldayız. Bunun 24 saati trenle geçti. Taksi ile 250 kilometre gittik. Bu yol çok riskliydi. Sonunda varabildik. Orada Türk otobüslerini gördüğümüzde 'kurtulduk' diyebildik" dedi.

"SIĞINAKTA KALDIK"

Kiev'de yaşayan Kıvanç Mecit Has, ailesiyle zor günler geçirdiğini belirterek, "İlk 2 gün bütün marketler boşaltıldı. Herkes stok yapmaya başladı. Otomatik tüfek seslerinin daha fazla yakınlaşmaya başladığında sığınaklara inmeye başladık. Üç,dört gün kadar sığınakta kaldık. Patlama sesleri daha da yoğunlaştı. Hendekler kazılmaya başlandığını öğrendik. Ailemle birlikte Lviv şehrine gitmeye karar verdik. Ve Türkiye'ye geldim" diye konuştu.

UKRAYNALI KOMŞULARINI TÜRKİYE'DE MİSAFİR EDECEKLER

Ukrayna'nın Harkov şehrinden eşi ve çocuklarıyla dün gelen Sinan Dolgar ise 2 çocuklu Ukraynalı komşularını da can güvenliği nedeniyle Türkiye'ye getirdi. Yaşadıkları bölgenin sürekli bombalandığını aktaran Sinan Dolgar, Ukraynalı komşuları Maria ve Slonov Kramerenko çiftini çocuklarıyla birlikte o koşullarda geride bırakamayacaklarını ve Türkiye'deki evlerinde misafir edeceklerini söyledi. Dolgar, "Evimizin yakınlarına çok bomba düştü. Hatta evden çıktık eşyalarımızı arabaya koyduk ve gara gidiyorduk.Çok yakın bir bölgede çatışmaların başladığını gördük" ifadelerini kullandı.

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