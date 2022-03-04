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Şubat ayında toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır. Operasyonlarda 78'i sağ, 8 teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

04.03.2022 - 09:55 |
Şubat ayında toplam 86 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada, "Sürdürdüğümüz ikna çalışmaları neticesinde, evlat nöbetinde 35. buluşmanın gerçekleştiğini belirtmek isterim.

2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik, içeriğinde sonbahar-kış ve Eren Kış Operasyonlarını da barındıran operasyonlarımızda; 78’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57’si PKK/KCK, 28’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklanmıştır.

Şubat ayı netice itibarıyla uyuşturucu ile mücadelede önemli sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. Gerçekleştirilen 16 bin 441 operasyonda 21 bin 283 kişi gözaltına alınmış bin 482 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

KADES uygulamamızda 3 milyon 307 bin 233 indirme sayısına eriştik ve bu uygulama sayesinde bugüne kadar 325 bin 842 ihbar aldık." dedi.

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