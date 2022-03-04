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GündemMeteoroloji özellikle saat vererek duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...
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Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi. Kar yağışı çok sayıda ilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle pazar gününden itibaren kar ve yağış etkisi altındaki il sayısı artacak. Hafta sonu yağışlar devam edecek. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı geldi. Bugün ise sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece yükselecek. Bazı kentler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Vatandaşlar cumartesi ve pazar hava durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel haritayı paylaşarak duyurdu. Hafta sonu hava nasıl? Bugün hava nasıl? Cumartesi ve pazar hangi illerde kar yağışı var? MGM'nin son hava durumu tahminleri...

• 04 Mart 2022 - 09:37 • Son Güncelleme:
• 04 Mart 2022 - 09:37 • Son Güncelleme:
1Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...

Son dakika kar ve yağış açıklaması! Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kar yağışı bitti derken pazar günü itibari ile çok sayıda ilde yeniden etkisini gösterecek. Hafta sonu ise havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Cumartesi ve pazar günü hava nasıl? Hangi illerde kar bekleniyor? Meteoroloji genel müdürlüğü açıkladı...

2Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Çanakkale ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

3Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...

Yağışların Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

4Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...

Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Artvin, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Rize, Trabzon illeri için Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı yapıldı.

6KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR VAR

BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR VAR?

Isparta, Burdur, Düzce, Sivas, Kayseri, Malatya, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Ardahan, Kars, Ağrı, Van illerinde bugün kar bekleniyor.

9CUMARTESİ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

CUMARTESİ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?

Kırklareli, Karabük, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Burdur, Van, Hakkari

10PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR

PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?

Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Aksaray, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

11BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

12EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

13AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

14İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu

15BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının (Sinop dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

16ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

17DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

18GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

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