Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor, saat verildi. Kar yağışı çok sayıda ilde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Birçok il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Özellikle pazar gününden itibaren kar ve yağış etkisi altındaki il sayısı artacak. Hafta sonu yağışlar devam edecek. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil çok sayıda il için uyarı geldi. Bugün ise sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece yükselecek. Bazı kentler için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Vatandaşlar cumartesi ve pazar hava durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel haritayı paylaşarak duyurdu. Hafta sonu hava nasıl? Bugün hava nasıl? Cumartesi ve pazar hangi illerde kar yağışı var? MGM'nin son hava durumu tahminleri...
Son dakika kar ve yağış açıklaması! Saat verildi. Çok kuvvetli geliyor. Çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kar yağışı bitti derken pazar günü itibari ile çok sayıda ilde yeniden etkisini gösterecek. Hafta sonu ise havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Cumartesi ve pazar günü hava nasıl? Hangi illerde kar bekleniyor? Meteoroloji genel müdürlüğü açıkladı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Çanakkale ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Artvin, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Rize, Trabzon illeri için Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize, Artvin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HANGİ İLLERDE KAR VAR?
Isparta, Burdur, Düzce, Sivas, Kayseri, Malatya, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Ardahan, Kars, Ağrı, Van illerinde bugün kar bekleniyor.
CUMARTESİ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK?
Kırklareli, Karabük, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Burdur, Van, Hakkari
PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR?
Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Aksaray, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının (Sinop dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
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