Meteoroloji özellikle saat vererek duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, sarı kodlu alarm verildi! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil birçok ilde...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.



RİZE °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu



TOKAT °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı